Суд наказал жительницу Карелии, прилетевшую из Турции и не прошедшую тест на COVID-19

В Лахденпохском районе женщине, не предоставившей в трехдневный срок результаты ПЦР-теста, придется выплатить 15 тысяч рублей в виде штрафа, сообщили на сайте местного суда.

В августе этого года Лахденпохский суд рассмотрел дело об административном правонарушении со стороны местной жительницы.

Суд установил, что в апреле 2021 года женщина, прилетев из Турции, течении трех календарных дней не прошла тест на COVID-2019 методом ПЦР и, соответственно, не разместила информацию о нем на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, она нарушила Постановление Главного государственного санитарного врача РФ и статью Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Суд пришел к выводу о доказанности нарушения и назначил жительнице Лахденпохского района штраф в 15 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.