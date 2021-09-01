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Суд наказал жительницу Карелии, прилетевшую из Турции и не прошедшую тест на COVID-19

Новости. Общество
14:51, 02 Сентября 2021
фото: © unsplash.com

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В Лахденпохском районе женщине, не предоставившей в трехдневный срок результаты ПЦР-теста, придется выплатить 15 тысяч рублей в виде штрафа, сообщили на сайте местного суда.

В августе этого года Лахденпохский суд рассмотрел дело об административном правонарушении со стороны местной жительницы.

Суд установил, что в апреле 2021 года женщина, прилетев из Турции, течении трех календарных дней не прошла тест на COVID-2019 методом ПЦР и, соответственно, не разместила информацию о нем на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, она нарушила Постановление Главного государственного санитарного врача РФ и статью Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Суд пришел к выводу о доказанности нарушения и назначил жительнице Лахденпохского района штраф в 15 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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Комментарии

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David.
2021-09-02 15:05:01
Вы бы написали ВСЮ правду, в какие условия поставлены люди для исполнения этих " правил". Ко всему еще за эти тесты люди обязаны платить из своего кармана!
Гость
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