Осужден водитель, который в пьяном состоянии сбил дорожного рабочего под Петрозаводском

Вынесен приговор в отношении гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушившего ПДД и причинившего тяжкий вред здоровью дорожному рабочему, сообщили в городском суде Петрозаводска.

Приговором Петрозаводского городского суда осужден ранее не судимый 27-летний петрозаводчанин, который в ночь с 21 на 22 мая в 3.30 на 2 км Суоярвского шоссе, управляя автомобилем на BMW в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 42-летнего дорожного рабочего.

Как отметили в суде, автомобиль нарушителя двигался по дороге со стороны Пряжинского шоссе в направлении проспекта Лесной со скоростью, превышающей установленное ограничение в 40 км/ч.

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на передвижной светофор и пластиковый барьер, который от наезда отлетел в сторону и ударил находящегося рядом дорожного рабочего, в результате чего последнему был причинен тяжкий вред здоровью.

За пьяное ДТП водителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами, в том числе и личными, на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.