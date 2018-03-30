Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 30 Марта 2018

Осужден водитель, который в пьяном состоянии сбил дорожного рабочего под Петрозаводском

По теме

ФОТО: В Петрозаводске 10 машин потеряли колеса в одной и той же яме
30.03.18 08:30
ВИДЕО: Популярный паблик в Сети рассказал историю 4-летнего Захарки из Карелии, который стал инвалидом из-за ошибки врачей
30.03.18 08:20
Власти Петрозаводска ищут желающих за 3,5 млн отловить 311 бездомных собак
30.03.18 08:05
Все новости
Загрузка...

Вынесен приговор в отношении гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушившего ПДД и причинившего тяжкий вред здоровью дорожному рабочему, сообщили в городском суде Петрозаводска.

Приговором Петрозаводского городского суда осужден ранее не судимый 27-летний петрозаводчанин, который в ночь с 21 на 22 мая в 3.30 на 2 км Суоярвского шоссе, управляя автомобилем на BMW в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 42-летнего дорожного рабочего.

Как отметили в суде, автомобиль нарушителя двигался по дороге со стороны Пряжинского шоссе в направлении проспекта Лесной со скоростью, превышающей установленное ограничение в 40 км/ч.

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на передвижной светофор и пластиковый барьер, который от наезда отлетел в сторону и ударил находящегося рядом дорожного рабочего, в результате чего последнему был причинен тяжкий вред здоровью.

За пьяное ДТП водителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами, в том числе и личными, на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

По теме

ФОТО: В Петрозаводске 10 машин потеряли колеса в одной и той же яме
30.03.18 08:30
ВИДЕО: Популярный паблик в Сети рассказал историю 4-летнего Захарки из Карелии, который стал инвалидом из-за ошибки врачей
30.03.18 08:20
Власти Петрозаводска ищут желающих за 3,5 млн отловить 311 бездомных собак
30.03.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
24.03.2018, 12:29
ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 13
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2018 14:52
Без политики
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 6
29.03.2018 10:19
"Пошла за счастьем…" 1
28.03.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
29.03.2018 16:07
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»