Суд об издевательствах над кадетами президентского училища в Петрозаводске пройдет за закрытыми дверями

В 13 судебном участке мирового суда Петрозаводска началось рассмотрение резонансного дела по обвинению бывшего воспитателя президентского кадетского училища Романа Козака в издевательствах над курсантами.

Президентское училище в Петрозаводске работает два года. И за это время в отношении двух сотрудников было возбуждено два уголовных дела. Оба по статье 156 - "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Обвинения предъявлены бывшему воспитателю 52-летнему Роману Козаку и экс-заместителю начальника по воспитательной работе 64-летнему Александру Шарафудинову. Первое уголовное дело уже рассматривается. Второе дело – с обвинительным заключением военной прокуратуры направлено в ту же инстанцию, но заседание для рассмотрения по существу пока не назначено.

Ни военная прокуратура петрозаводского гарнизона, ни военный следственный отдел следственного комитета, ни руководство Западного военного округа, ни Минобороны РФ никак не комментируют вменяемые бывшим сотрудникам училища преступления. Суд об издевательствах над кадетами закрыли от прессы.

Подробности резонансного процесса - в материале "Столицы на Онего"