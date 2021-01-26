Суд обязал чиновников создать похоронную службу в одном из районов Карелии

В Кондопожском районе по иску прокуратуры суд обязал создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Прокуратура Кондопожского района в ходе проверки установила, что на территории района услуги по погребению на возмездной основе оказывают несколько организаций.

При этом в соответствии с требованиями федерального законодательства услуги по погребению входят в гарантированный перечень услуг, оказываемых населению безвозмездно.

"В связи с этим законодателем предусмотрено создание в муниципальном образовании соответствующей специализированной службы органом местного самоуправления как гарантии предоставления лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, права выбора организации, осуществляющей услуги по погребению, независимо от наличия на территории муниципального образования субъектов предпринимательской деятельности, в свою очередь осуществляющих услуги в сфере похоронного дела на возмездной основе", - говорится в заявлении республиканской прокуратуры.

Однако администрация Кондопожского района не создала специализированную службу по вопросам похоронного дела.

В этой связи прокуратура района направила в суд иск с требованием обязать администрацию Кондопожского района в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения создать специализированную службу по вопросам похоронного дела. Решением Кондопожского городского суда требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Карелии ритуальная компания разыгрывала сертификаты на похоронные услуги.