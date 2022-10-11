Суд обязал власти района Карелии дать жилье семье, чей дом случайно снесли рабочие

Суд обязал власти Кондопожского района вне очереди выделить жилье семье, чей дом по ошибке снес подрядчик, сообщается на сайте районной инстанции.

Так, в декабре 2021 года по ошибке подрядчика был снесен многоквартирный жилой дом, расположенный в Кондопоге на улице Новокирпичной. Указанный дом ещё в 2017 году администрация Кондопожского района признала аварийным и подлежащим сносу.

В жилом доме на момент ошибочного сноса кто-либо не проживал, дом был заброшен и непригодным для проживания. Но в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного фонда на 2019-2025 гг снесенный многоквартирный жилой дом не был включен.

В июле 2022 года в Кондопожский городской суд поступило исковое заявление нанимателя одной из квартир, ранее расположенной в указанном многоквартирном жилом доме, о предоставлении внеочередном порядке жилого помещения взамен утраченного.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что поскольку спорный многоквартирный жилой дом фактически снесен, у истца с семьей отсутствует возможность проживать в другом помещении, и обязал администрацию Кондопожского района предоставить семье вне очереди на условиях социального найма жилое помещение, расположенное в Кондопоге, благоустроенное, отвечающее санитарным и техническим требованиям, общей площадью не менее ранее занимаемого жилого помещения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что подрядчик, который по ошибке снес жилой дом, надежный и ответственный, а перепутал объекты, потому что само строение выглядело хуже аварийного.