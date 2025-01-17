Суд определил меру пресечения обвиняемого в убийстве своей знакомой в Петрозаводске

В столице Карелии состоялось заседание, где определялась дальнейшая мера пресечения в отношении петрозаводчанина, убившего свою знакомую в ноябре 2024 года.

В Петрозаводском городском суде состоялось заседание, в ходе которого рассмотрели ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве в ноябре 2024 года своей знакомой.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил обвиняемого под стражей до 24 февраля 2025 года включительно, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте.

Напомним, громкое преступление случилось в конце ноября 2024 год. На окраине Петрозаводска было найдено тело 36-летней женщины, ранее объявленной в розыск. Через несколько дней был задержан подозреваемый — ее знакомый, принимавший участие в поисках. Как уточнили в суде, после опроса об обстоятельствах исчезновения женщины он пытался скрыться за пределами города, но был задержан.

Позднее суд заключил его под стражу. Срок меры пресечения истекал 24 января.