Суд оштрафовал главу администрации района Карелии за отказ сообщить народу о своих доходах

Суд привлек к ответственности главу администрации Медвежьегорского района за то, что тот не разместил в Интернете информацию о доходах.

В Медвежьегорском районе мировой суд оштрафовал главу местной администрации за неразмещение в Интернете информации о доходах и имуществе своей семьи. Об этом сообщает прокуратура республики.

Как было установлено, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Медвежьегорского района и их близких родственников, муниципальных служащих и их близких родственников за период 2019 года не были размещены на сайте администрации района в установленный срок. Это является нарушением норм Федерального закона "О противодействии коррупции".

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