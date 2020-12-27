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Суд отказался возвращать права автопьянице из Карелии

Новости. Общество
18:40, 28 Декабря 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Житель Карелии, наказанный за пьяную езду, тщетно пытался опротестовать решение мирового судьи, сообщил Кондопожский городской суд.

Судья Кондопожского городского суда 19 ноября рассмотрел жалобу на постановление мирового судьи. В данном постановлении гражданин признан виновным и ему назначено административное наказание в виде штрафа - 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года.

Гражданин в жалобе указал, что не согласен с вынесенным судебным решением. Сослался на нарушение порядка привлечения к административной ответственности, просил считать его вину неустановленной. Постановление требовал отменить и прекратить производство по делу.

Суд отклонил доводы, изложенные в жалобе. У суда не нашлось оснований сомневаться в достоверности акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Самое главное, что при составлении протокола провинившийся не отрицал употребление спиртных напитков и выразил согласие с результатами освидетельствования.

Таким образом, мировой судья сделал верные выводы и принял обоснованное решение. Судья Кондопожского суда постановление мирового судьи судебного участка оставил без изменения, а жалобу гражданина без удовлетворения.

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Комментарии

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