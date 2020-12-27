Суд отказался возвращать права автопьянице из Карелии

Житель Карелии, наказанный за пьяную езду, тщетно пытался опротестовать решение мирового судьи, сообщил Кондопожский городской суд.

Судья Кондопожского городского суда 19 ноября рассмотрел жалобу на постановление мирового судьи. В данном постановлении гражданин признан виновным и ему назначено административное наказание в виде штрафа - 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года.

Гражданин в жалобе указал, что не согласен с вынесенным судебным решением. Сослался на нарушение порядка привлечения к административной ответственности, просил считать его вину неустановленной. Постановление требовал отменить и прекратить производство по делу.

Суд отклонил доводы, изложенные в жалобе. У суда не нашлось оснований сомневаться в достоверности акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Самое главное, что при составлении протокола провинившийся не отрицал употребление спиртных напитков и выразил согласие с результатами освидетельствования.

Таким образом, мировой судья сделал верные выводы и принял обоснованное решение. Судья Кондопожского суда постановление мирового судьи судебного участка оставил без изменения, а жалобу гражданина без удовлетворения.