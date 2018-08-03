Суд оценил нападение собаки на ребенка в Карелии в 60 тысяч рублей

Пряжинский районный суд постановил выплатить 60 тысяч рублей матери покусанного собакой ребенка, сообщает прокуратура Карелии.

В сентябре 2017 года в одном из поселков Пряжинского района немецкая овчарка покусала мальчика. Пес без намордника был привязан к стойке велопарковки возле магазина на двухметровый поводок.

Когда проезжавший мимо на велосипеде ребенок упал на землю, собака набросилась на него.

Мальчик получил раны от укусов и когтей, проходил длительное лечение, не посещал школу, до настоящего времени боится появляться на улице без сопровождения взрослых.

В суде хозяин собаки исковые требования не признал.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск матери ребенка и постановил взыскать с собаковода 60 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.