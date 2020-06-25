Суд Петрозаводска выселил семью из благоустроенной квартиры за долги

Неплательщики выселены из благоустроенной квартиры в общежитие по решению суда, сообщили в администрации Петрозаводска.

Исполнено решение Петрозаводского городского суда, вынесенное в отношении граждан-неплательщиков, проживавших в муниципальной благоустроенной двухкомнатной квартире на Нойбранденбургской улице.

Согласно сведениям, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, более шести месяцев горожане без уважительных причин не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги. На момент обращения в суд, сумма образовавшейся задолженности превышала 500 тысяч рублей.

Решением Петрозаводского городского суда исковые требования МКУ "Служба заказчика" о выселении удовлетворены. 23 июня ключи от указанной квартиры были сданы в администрацию. Ответчику предоставлена комната в общежитии на улице Щорса. А в высвободившуюся квартиру на Ключевой в ближайшее время переселятся нуждающиеся.

В настоящее время в суде рассматривается аналогичное дело в отношении должников, проживающих в доме №9 по Сегежской улице.

В мэрии напмнили, в МКУ "Служба заказчика" создана горячая линия, по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за социальный наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона: 33-20-36. Перечень лиц, имеющих задолженность по оплате за социальный наём муниципальных жилых помещений, опубликован на сайте администрации.