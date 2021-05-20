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Суд по делу экс-начальника ИК № 9 Ивана Савельева и его бывшего зама Ивана Ковалева начнется в Петрозаводске

Новости. Криминал
15:21, 21 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Оба офицера УФСИН Карелии обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Так, 25 мая в 10.00 заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков планирует начать рассмотрение уголовного дела экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева. Оба офицера УФСИН Карелии обвиняются в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. По приговору суда за сбыт наркотиков с 2012 по 2019 год он отбывал наказание в колонии № 9.

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Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания. При этом ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Напомним, что вначале заместитель прокурора Карелии Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в Следком республики «для производства дополнительного расследования». Основным доводом для этого послужило заключение эксперта из Санкт-Петербурга, не подтвердившего, что на указанной видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев. На основании данного и других обстоятельств, прокуратура пришла к выводу, что в этой ситуации «невозможно дать правовую оценку правомерности либо неправомерности, а также возможности применения Савельевым и Ковалевым в отношении Насруллоева физической силы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного кодекса….».

Однако спустя несколько дней после отказа зампрокурора республики утвердить обвинительное заключение по уголовному делу Савельева и Ковалева, уходящий прокурор Карелии Карен Габриелян все-таки сделал это, и в результате дело оказалось в суде.

Защищают Савельева и Ковалева адвокаты Михаил Шогин и Михаил Ямчитский. Оба майора внутренней службы по-прежнему не признают свою вину.

Редакция будет следить за дальнейшим развитием этой неоднозначной «тюремной» истории.

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