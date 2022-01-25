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Суд по делу водителя, сбившего насмерть в Петрозаводске двух женщин, в очередной раз перенесли

Новости. Общество
15:16, 26 Января 2022
фото: © коллаж фото: МВД Карелии

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Намеченное на 25 января судебное заседание по делу Артема Гашкова, под колесами автомобиля которого погибли две жительницы Петрозаводска, не состоялось из-за болезни подсудимого.

На 5 марта в петрозаводском городском суде под председательством судьи Степана Сергеева запланировано продолжение процесса по резонансному уголовному делу 47-летнего водителя Артема Гашкова, сбившего насмерть двух женщин на улице Шотмана.

Ранее намеченное на 25 января заседание не состоялось по причине болезни подсудимого. При этом запланированное на 11 января предыдущее заседание не состоялось по причине болезни судьи. Гособвинитель на процессе – помощник прокурора Петрозаводска Мария Савченко.

Напомним, смертельное ДТП произошло в столице Карелии около часа ночи 19 сентября 2020 года. Артем Гашков на автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, сбил двоих пешеходов-женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. От полученных травм потерпевшие Ольга Иванова и Александра Леконцева, 1979 и 1977 г.р., скончались на месте происшествия. Водитель Артем Гашков, бросив автомобиль примерно через 700 метров от места ДТП, скрылся и был объявлен в розыск. Однако через день сам явился в полицию, причем с адвокатом. 1 октября он был арестован, однако апелляционная инстанция заменила ему содержание под стражей на подписку о невыезде, которая продолжает действовать. Факт оставления места ДТП Гашков объяснил тем, что после случившегося он «был в шоковом состоянии» и назвал произошедшее «нелепой случайностью».

По заключению автотехнической экспертизы, в момент ДТП иномарка под управлением Артема Гашкова неслась со скоростью не менее 142 км/час, поэтому выжить в той страшной аварии у женщин не было никаких шансов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лора
2022-01-26 16:06:48
Сколько можно мусолить это дело? Убийцу "кто то" не хочет сажать? Много занёс? Или как ещё объяснить такую преступную халатность!?
Таких нелюдей надо в клетках держать и "туристам показывать", а у нас оказывается всё через одно место, обидно!
Гость
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