Суд продолжается: осудили еще двух бизнесменов, дававших взятки руководителям управления автодорог Карелии

В Лоухском районе двое предпринимателей признаны виновными в даче взятки.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум предпринимателям. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в даче взятки в крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий и бездействие, а также в посредничестве во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в период с 2015-го по 2017 год один из подсудимых передал лично и через посредника должностному лицу в Управлении автомобильных дорог Карелии взятку в сумме не менее 575 тысяч рублей за подписание несоответствующих действительности документов о якобы надлежащем выполнении работ коммерческой организацией, которую они представляли, по государственному контракту по выполнению комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог в Калевальском и Лоухском районах, а также за не принятие надлежащих мер по выявлению недостатков выполненных работ и не предъявлении требований по их устранению.

Приговором суда одному подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион 150 тысяч рублей, второму подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, со штрафом 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-начальник Управления автодорог Карелии отправляется под суд за систематическое взяточничество.