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Новости. Общество
10:49, 09 Апреля 2018

Суд сделал замечание адвокату обвиняемого в гибели детей на Сямозере

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С замечания адвокату Виноградова начал рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели детей на озере Сямозеро судья городского суда Петрозаводска Александр Смирнов.

Заседание задержалось на 15 минут. Судья Александр Смирнов извинился за это и попросил встать адвоката, который представляет интересы подсудимого бывшего куратора лагеря лагеря на Сямозере Вадима Виноградова.

Он сделал замечание защитнику: "Извольте вовремя являться в судебное заседание", - сказал судья. адвокату Виноградова.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

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