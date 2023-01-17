Суд условно наказал жителя Карелии, купившего другу «дурь»

Сортавальский городской суд определил местному жителю условное наказание за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщается на сайте судебной инстанции, житель Сортавалы Л. в августе 2022 года помог своему знакомому приобрести наркотики через интернет.

За совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере отношении Л. сотрудники полиции возбудили уголовное дело, которое было рассмотрено Сортавальским городским судом.

В результате суд признал Л. виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере, и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.