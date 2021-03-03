Суд в Карелии обязал форелеводческую компанию очистить лесную территорию от стоков

Компании придется установить на производственной площадке в Сегежском районе очистные сооружения.

Суд в городе Сегежа обязал ООО "Русское море – Аквакультура" очистить к сентябрю территорию, подвергшуюся в прошлом году загрязнению сточными водами от переработки рыбы. Кроме того, как сообщили "Столице на Онего" в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, которое обращалось в суд с иском к этому форелеводческому предприятию, фирме придется установить очистные сооружения на своей производственной площадке в Сегежском районе.

Напомним, поводом для иска послужили результаты проверки, которое провело Минприроды республики по жалобам местных жителей на "кровавые реки", обнаруженные ими в лесу неподалеку от форелеводческого хозяйства. В свою очередь, Россельхознадзор оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей.