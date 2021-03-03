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Суд в Карелии обязал форелеводческую компанию очистить лесную территорию от стоков

Новости. Экономика
15:57, 04 Марта 2021
фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich
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Компании придется установить на производственной площадке в Сегежском районе очистные сооружения.

Суд в городе Сегежа обязал ООО "Русское море – Аквакультура" очистить к сентябрю территорию, подвергшуюся в прошлом году загрязнению сточными водами от переработки рыбы. Кроме того, как сообщили "Столице на Онего" в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии, которое обращалось в суд с иском к этому форелеводческому предприятию, фирме придется установить очистные сооружения на своей производственной площадке в Сегежском районе.  

Напомним, поводом для иска послужили результаты проверки, которое провело Минприроды республики по жалобам местных жителей на "кровавые реки", обнаруженные ими в лесу неподалеку от форелеводческого хозяйства. В свою очередь, Россельхознадзор оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-04 17:43:07
Какой смысл к сентябрю очищать, если в декабре эти реки снова появятся. Таких "рыбоводов" не переделать смешными штрафами.
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