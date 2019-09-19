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Новости. Общество
07:15, 19 Сентября 2019
фото: pixabay.com / Daniel_B_photos

Суд в Карелии обязал Минобороны страны отремонтировать канализацию у военных

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После прокурорского заявления суд обязал министерство обороны произвести капитальный ремонт очистных сооружений и здания хлораторной в военных городках Карелии.

Суд рассмотрел гражданское дело по заявлению военного прокурора Петрозаводского гарнизона к министерству обороны России о возложении обязанности произвести капитальный ремонт очистных сооружений канализации военного городка, расположенного в Беломорском районе, и здания хлораторной (септика) военного городка Пряжинского района. Об этом сообщает сайт Беломорского суда.

Установлено, что в ходе проведения прокурорской проверки было выявлено, что канализационная система находится в неудовлетворительном состоянии, технологическое оборудование здания хлораторной (септика) выведено из строя. В настоящее время необходимо проведение капитального ремонта очистных сооружений канализации и здания хлораторной.

Суд удовлетворил заявление военного прокурора Петрозаводского гарнизона, обязав министерство обороны страны в 3-месячный срок со дня вступления решения в законную силу произвести капремонт очистных сооружений канализации военного городка, расположенного в пос. Сосновец Беломорского района и здания хлораторной (септика) военного городка, расположенного в пос. Матросы Пряжинского района.

Судом апелляционной инстанции решение Беломорского районного суда оставлено без изменений.

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