Суд в Карелии обязал Минобороны страны отремонтировать канализацию у военных

После прокурорского заявления суд обязал министерство обороны произвести капитальный ремонт очистных сооружений и здания хлораторной в военных городках Карелии.

Суд рассмотрел гражданское дело по заявлению военного прокурора Петрозаводского гарнизона к министерству обороны России о возложении обязанности произвести капитальный ремонт очистных сооружений канализации военного городка, расположенного в Беломорском районе, и здания хлораторной (септика) военного городка Пряжинского района. Об этом сообщает сайт Беломорского суда.

Установлено, что в ходе проведения прокурорской проверки было выявлено, что канализационная система находится в неудовлетворительном состоянии, технологическое оборудование здания хлораторной (септика) выведено из строя. В настоящее время необходимо проведение капитального ремонта очистных сооружений канализации и здания хлораторной.

Суд удовлетворил заявление военного прокурора Петрозаводского гарнизона, обязав министерство обороны страны в 3-месячный срок со дня вступления решения в законную силу произвести капремонт очистных сооружений канализации военного городка, расположенного в пос. Сосновец Беломорского района и здания хлораторной (септика) военного городка, расположенного в пос. Матросы Пряжинского района.

Судом апелляционной инстанции решение Беломорского районного суда оставлено без изменений.