Суд в Карелии обязал управляющую компанию отремонтировать дом и компенсировать ущерб жильцу

В Карелии местный житель выиграл суд против управляющей компании и добился проведения ремонтных работ в доме, а также перерасчета платы за услуги.

Лахденпохский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местного жителя к управляющей компании ООО "Лахденпохская жилищно-эксплуатационная служба".

Суд пришел к выводу, что управляющая компания исполняла ненадлежащим образом взятые на себя обязательства по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного жилого дома.

Решением суда на управляющую компанию ООО "Лахденпохская жилищно-эксплуатационная служба" возложена обязанность по проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома, перерасчету платы за предоставленные услуги по содержанию и ремонту общего имущества, а также в пользу потребителя взыскана компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и судебные расходы. Решение в законную силу не вступило, говорится на сайте Лахденпохского суда.

Ранее сообщалось, что управляющая компания в Петрозаводске растратила деньги собственников помещений.