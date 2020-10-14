Суд в Карелии отправил в колонию любителя пьяной езды

Житель Медвежьегорского района осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, который, имея непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, в июле 2020 года, находясь в поселке Пиндуши, вновь был выявлен сотрудниками полиции управлявшим автомобилем в состоянии опьянения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Наказание в виде лишения свободы осужденному предстоит отбывать в колонии-поселении, куда он должен прибыть самостоятельно после вступления приговора в законную силу.