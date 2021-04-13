Суд в Карелии оценил бросок банкой в лающую собаку в 100 тысяч рублей

Житель Пудожа пытался прогнать лающую собаку, закидав её с балкона яйцами и стеклянными банками, но в результате повредил чужой автомобиль, сообщили на сайте местного суда.

Иск в Пудожский районный суд был заявлен на том основании, что местный житель, пытаясь прогнать лающую собаку, бросил с балкона своей квартиры стеклянную банку и попал в припаркованный внизу автомобиль. В результате меткого попадания машина получила повреждения, и владельцу автомобиля была выплачена страховка в размере более 100 тысяч рублей.

Виновник происшествия в судебном заседании не отрицал факт причинения ущерба, однако не согласился с его размером.

Суд по ходатайству ответчика провел экспертизу с целью установления размера ущерба, а по ходатайству истца — трасологическую экспертизу с целью определения механизма повреждений.

В результате проведенных исследований суд решил, что все повреждения автомобилю причинил ответчик. Было установлено, что мужчина бросил на автомобиль не одну стеклянную банку, более того, со слов очевидца — соседа следует, что ответчик из окна своей квартиры бросил вниз яйцо, которое попало в припаркованный внизу автомобиль, а также еще какой — то предмет, который упал возле автомобиля.

В итоге суд взыскал с ответчика полную стоимость выплаченной страховки.