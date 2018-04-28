Суд прекратил дело о вспышке дизентерии в Карелии в связи с раскаянием главы района

Медвежьегорский районный суд прекратил уголовное преследование главы районной администрации Сергея Яляева в связи с деятельным раскаянием.

Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года питьевая вода в системе централизованного водоснабжения Медвежьегорска не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и остаточному хлору. В городе произошла вспышка дизентерии. Следком Карелии возбудил дела ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В 2016 году Сергей Яляев возглавлял ООО "Сток", которое занимается водоснабжением и водоотведением в Медвежьегорске. В отношении Яляева возбудили дело по ч.1 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Она предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами до 360 часов, либо ограничением свободы до двух лет, либо принудительными работами до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовное дело поступило в районный суд 30 марта 2018 года. На предварительном слушании 19 апреля судья Игорь Писанчин прекратил уголовное дело Сергея Яляева, который в это время являлся главой администрации Медвежьегорского района, "в связи с детальным раскаянием".

Добавим, что Сергей Яляев победил в конце 2017 года в конкурсе на должность главы администрации района. Яляев родился 12 мая 1976 года в Медвежьегорске. В 1999 году окончил Петрозаводский государственный университет.