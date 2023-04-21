Суд в Петрозаводске вынесет приговор экс-следователю по делу о 16 преступлениях

Экс-следователя обвинили сразу в 16 преступлениях, в том числе, в мошенничестве, растрате и краже, сообщил телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

Сегодня, 29 мая, судья Петрозаводского горсуда Татьяна Петина должна огласить приговор бывшему сотруднику Следкома Карелии Илье М.



Его обвиняют в 16 преступлениях, в частности, в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и кража денег, пишет телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».



По версии предварительного следствия, поддержанного гособвинением, сообщает канал, Илья М. в должности следователя брал кредиты на имя арестованных, «пытаясь выбраться из долговой ямы».



«Украденные деньги он планировал вернуть, но не успел, тайное стало явным быстрее, чем он ожидал», - говорится в сообщении телеграм-канала.



Прокуратура запросила экс-следователю девять лет лишения свободы. Приговор судья Петина должна была вынести еще в пятницу, 26 мая, но не успела.



Напомним, по версии следствия, Илья М. незаконно использовал изъятый мобильный телефон для хищения денег с банковского счета.



Ранее «Столица на Онего» сообщала, что уволенный из органов 33-летний экс-следователь Илья М. окончил Правовую академию Минюста.

Входил в состав следственных групп, которые вели дела по Сямозеру и Нелидову. Также в его окружении сообщали, что мужчтина любит музыку и когда-то работал диджеем в одном из баров в центре Петрозаводска.



Так же напомним, в январе 2020 года в Петрозаводском городском суде уже рассматривали дело о пропаже денег в Следственном комитете.







