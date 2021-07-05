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Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего из Карелии при обрушении СКК в Петербурге

Новости. Общество
07:15, 06 Июля 2021
фото: © fontanka.ru

На скамье подсудимых оказались руководитель и прорабы компании, которая проводила демонтаж кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщает «Комсомольская правда».

Московский районный суд Петербурга вынес вердикт по громкому делу о гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», произошедшей зимой 2020 года, сообщает издание. Жертвой попытки демонтажа кровли СКК стал 29-летний житель Прионежского района Карелии, приехавший в Северную столицу на заработки. Уголовное дело было возбуждено в отношении его работодателя - ООО «Техснаб», подрядчика при работах на стройке. Расследованием занимался Следственный комитет.

- По версии обвинения, 31.01.2020 года ООО «Техснаб» приступило к демонтажу кожухов и вант на высоте 40 метров на СКК при отсутствии подготовительных мероприятий. Четверо работников, в том числе К., не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда, о чем было известно руководителю Акименко, а также прорабам Смирнову и Иванову, - сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего рабочим, которые находились в люльке автовышки, предстояло обрезать 112 стальных тросов (вант), держащих натяжную крышу СКК. Чтобы работа шла быстрее, одному из рабочих сказали выйти из люльки, при этом страховочным тросом он пристегнут не был. При обрезке 15-й ванты крыша начала складываться вовнутрь, стены рухнули.

Находившийся на крыше рабочий не успел добежать до люльки буквально пару метров. Тело мужчины нашли позднее при разборе завалов.

Его работодатели признали вину и попросили рассматривать дело в особом порядке, когда наказание не может превышать 2/3 от максимального. Родным погибшего была оказана материальная помощь.

Учитывая все это, суд признал обвиняемых виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и назначил каждому по два года лишения свободы условно. Также Акименко, Смирнов и Иванов выплатят по 900 тысяч рублей родственникам погибшего в качестве компенсации.

Напомним, 31 января 2020 года при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами комплекса погиб молодой сварщик из села Деревянное в Карелии.

Отметим, что на месте СКК «Петербургский», построенного к летней Олимпиаде 1980 года, должен появиться новый хоккейный дворец СКА на 23 тысячи мест. Его уже начали возводить. Готовый объект примет игры Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

 

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Комментарии

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Andrey+
2021-07-06 10:01:28
Прораб его фактически принудительно обязал выйти из люльки и два года условно...
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