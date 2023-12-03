Суд вынес приговор по делу об избиении подростка в торговом центре Петрозаводска

Жестокую драку между подростками в феврале 2023 года связывали с движением «Рёдан».

В Следкоме Карелии сообщили о приговоре в отношении 18-летнего местного жителя, признанного виновным в хулиганстве с применением насилия.

Преступление юноша совершил, еще не достигнув совершеннолетия. В ТРЦ «Лотос-Плаза» он поссорился с другим несовершеннолетним, использовав для этого малозначительный повод. Обвиняемый несколько раз ударил противника, а когда тот упал на пол, продолжил избивать его.

Охранники торгового центра вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала избитого.

Суд приговорил виновного к обязательным работам.

Напомним, драка в ТРЦ «Лотос-Плаза» произошла вечером 28 февраля 2023 года. Ранее полицейские пресекли «стрелку» между двумя группами молодежи, которую связывали с движением «Рёдан», первым актом которой и посчитали драку между подростками в торговом центре.