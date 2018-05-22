"Суд взял на себя роль следователя" – адвокаты оспаривают приговор Нелидову и Романову

Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу о взятках экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова" и его бывшего советника Ивана Романова.

Апелляционные жалобы на приговор в Верховный суд РК подали адвокаты Дмитрий Ильин, Алексей Соловьев и Александр Яковлев, а также осужденные Андрей Нелидов и Иван Романов.

"Настоящий процесс – он уникален. Уникален потому, что мы впервые, по крайней мере, я за свою практику впервые столкнулся с тем, что суд, ориентируясь на постановление пленума и манипулируя постановлением пленума, говорит о том, что суд вправе изменить какие-то положения обвинения, ухудшающие положение подсудимого. Как можно было изменять объем обвинения в части суммы, когда эту сумму никто не инкриминировал до самого судебного процесса, до приговора суда? Мы даже не защищались от этой суммы – 5,5 млн рублей, которую суд указал в приговоре", - сказал адвокат Алексей Соловьев.

По его словам, уголовное дело в отношении Нелидова было возбуждено за получение 500 тысяч рублей, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого значилась сумма 4,6 млн рублей.

Сумма в 5,5 млн рублей появилась только в приговоре.

Кроме того, отмечает Соловьев, адвокаты в суде первой инстанции строили свою защиту на основании обвинения, что Нелидов получал деньги за "выдачу пропусков во входную зону острова", а в приговоре появилась фраза, что взятки передавались и за то, чтобы пропуски не изымались.

Защитник в качестве процессуальных нарушений выделил тот факт, что Петрозаводский городской суд не допустил в качестве Защитника Нелидова Валерия Тольского, а также чрезмерно долго содержал Нелидова под стражей, даже когда в этом не было необходимости.

"Суд взял на себя роль следователя, он ухудшил положение (Нелидова). Такого не может быть, такого еще никогда не было в практике не только карельского правосудия, но и в практике российского правосудия", - добавил Соловьев.

Адвокат Дмитрий Ильин в своей жалобе указал, что суд не дал оценку некоторым показаниям главного свидетеля Татьяны Астратенок, которая в суде указывала, что передавала деньги за аренду Романову. Более того, защитник посчитал, что суд неверно интерпретировал неформальные отношения Астратенок и представителей силовых ведомств.

Кроме того, Астратенок освобождена от уголовной ответсвенности как взяткодатель.

Сам Нелидов заявил в Верховном суде Карелии, что приговор построен на домыслах, а процесс, по его делу является уникальным.

"То, что я прочитал в приговоре, не имеет никакой мотивации, то есть это происходит само по себе, по каким-то формальным признакам... Слова, которые записаны в приговоре звучат так: "За действия, которые государственный чиновник мог совершить при взаимодействии посредника, который намеревался ему в этом помочь, но не сделал этого, в пользу взяткодателя, в действиях которого суд исключил преступный умысел за деньги инвестора-посредника", - сказал Нелидов.

По его словам, суд первой инстанции интерпретировал как преступный умысел государственно-частное партнерство при реконструкции входной зоны остров Кижи.

Романов также подтвердил, что он возвращал личные деньги, вложенные в строительство, а не являлся посредником при передачи взяток. Более того, его адвокат Александр Яковлев добавил, что тот период, который описывается в материалах уголовного дела, не имеет отношения к его подзащитному. Так как все события происходили после 30 апреля 2015 года, когда Романов был арестован по делу о педофилии, и физически не мог быть посредником при передаче денег.

В итоге все адвокаты попросили Верховный суд Карелии отменить приговор первой инстанции и постановить оправдательный приговор по делу.

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.