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Новости. Общество
10:07, 07 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Суд взыскал более одного млн рублей с виновника ДТП в Карелии

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Виновник аварии компенсирует двум потерпевшим моральный вред и возместит расходы на их лечение.

По данным прокуратуры Карелии, Прионежский районный суд признал виновным жителя Петрозаводска по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что в июле 2017 года петрозаводчанин возвращался с отдыха на природе на авто и был пьян. Он превысил скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. В результате ДТП двое пассажиров встречного автомобиля - женщина и ребенок - получили тяжелые травмы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

За счет средств бюджета была оплачена стоимость лечения потерпевших в больнице более 230 тысяч рублей. Эти деньги по решению суда виновник возместит государству.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 987 тыс. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-02-07 10:49:19
Как по мне, - абсолютно справедливое наказание. К несчастью, такие примеры ничему не учат других людей.
Гость
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