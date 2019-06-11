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Новости. Общество
14:23, 11 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Судьба театра "Творческая мастерская" в Карелии может измениться

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Власти Карелии обеспечат разработку проектно-сметной документации по реконструкции Карельской госфилармонии, от которой будет зависеть судьба помещений Театра драмы "Творческая мастерская".

Это следует из сообщения пресс-службы правительства о встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром культуры России Владимиром Мединским на Петербургском экономическом форуме.

"Артур Парфенчиков обсудил планы по реконструкции здания Карельской госфилармонии, где также размещается Театр драмы. Республика подготовит проектно-сметную документацию, чтобы выйти на федеральный уровень для решения вопроса финансирования", – говорится в сообщении.

Театр драмы "Творческая мастерская" находится в одном из помещений Карельской госфилармонии, не приспособленном для работы театра.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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