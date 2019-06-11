Судьба театра "Творческая мастерская" в Карелии может измениться

Власти Карелии обеспечат разработку проектно-сметной документации по реконструкции Карельской госфилармонии, от которой будет зависеть судьба помещений Театра драмы "Творческая мастерская".

Это следует из сообщения пресс-службы правительства о встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром культуры России Владимиром Мединским на Петербургском экономическом форуме.

"Артур Парфенчиков обсудил планы по реконструкции здания Карельской госфилармонии, где также размещается Театр драмы. Республика подготовит проектно-сметную документацию, чтобы выйти на федеральный уровень для решения вопроса финансирования", – говорится в сообщении.

Театр драмы "Творческая мастерская" находится в одном из помещений Карельской госфилармонии, не приспособленном для работы театра.

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