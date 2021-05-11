Судьбу миллиардного госконтракта на строительство школы в Карелии решит ФАС

Аукцион на строительство школы в Медвежьегорске на 1,1 тыс. учеников отложен по решению антимонопольной службы.

Это следует из уведомления, размещенного на официальном сайте госзакупок.

С жалобой на организатора госзакупки — Управление капитального строительства — обратилась одна из строительных компаний, претендовавших на заключение контракта, стоимостью 1,6 млрд. рублей. Согласно материалам тендера, проект контракта предусматривает строительство здания в 3-4 этажа общей площадью 29,5 тыс. кв. метров. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».