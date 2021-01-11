Судебные приставы Карелии помогут "двойникам" должников

В республике на постоянной основе работает "горячая линия" по разрешению спорных ситуаций при взыскании долгов, сообщили в УФССП Карелии.

В службе судебных приставов в Карелии на постоянной основе работает горячая линия по разрешению спорных ситуаций при взыскании долгов. Чаще всего это ошибочная идентификация физического лица как должника по исполнительным производствам. Это возможно, когда происходят совпадения персональных данных нескольких граждан.

Карельские приставы предлагают звонить на "горячую линию" людям, у которых незаконно списали деньги по чужому исполнительному документу из-за совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения. В службе судебных приставов готовы предоставить юридическую консультацию и разъяснить дальнейшие действия.

Корректная идентификация гражданина произойдет после предъявления в службу судебных приставов паспорта, СНИЛС или ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника, судебный пристав, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств со счетов в банках, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Телефон горячей линии (8142) 76 00 73. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 по местному времени (с 13.00 до 13.45 (четверг с 12.00 до 12.45) обеденное время).