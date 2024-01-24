Судебный пристав Петрозаводска помог отцу встретиться с ребенком

Судебный пристав помог наладить общение отца с ребенком, мать которого препятствовала этим встречам.

Судебным приставам Петрозаводска предстояло определить порядок общения отца с ребенком, мать которого препятствовала их встречам.



Несмотря на факт возбуждения исполнительного производства женщина исполнять решение суда не стала, всячески препятствовала общению сына с отцом, в связи с чем с нее был взыскан исполнительский сбор.



Кроме того, судебный пристав вызвал петрозаводчанку на прием. Во время беседы матери ребенка были разъяснены ее права и обязанности, а также пристав объяснил, что если женщина и в дальнейшем будет препятствовать общению сына с отцом, то ее могут привлечь к административной ответственности за неисполнение решения суда об осуществлении родительских прав.



Не желая наступления негативных последствий, петрозаводчанка перестала препятствовать общению отца с ребенком.