Судьи Карелии получат удобные мантии за полмиллиона рублей

На сайте госзакупок сообщается, что карельским работникам судов предполагается приобрести мантии, а также иную служебную одежду на полмиллиона рублей.

Управление судебного департамента Карелии выступает заказчиком в электронном аукционе, в рамках которого предполагается получить услуги по пошиву и поставке мантий и служебного обмундирования для судей и работников районных (городских) судов, имеющих классные чины. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Максимальное значение цены контракта составляет 550 тыс. рублей. Деньги на эти цели будут направлены из федеральной казны.

В техническом задании указано, что исполнитель обязан сшить мантии, мужские пиджаки и брюки, женские пиджаки и юбки, а также мужские рубашки и женские блузки.

Точное количество товаров, подлежащих поставке, не указано. Оно будет определено по заявкам из судов.

В техзадании указаны строгие требования к характеристикам товара. К примеру, материал судейских мантий должен пропускать воздух, быть "дышащим".

Так, отмечается, что мантии для судей должны быть "из легкой плотной и мягкой высококачественной, воздухопроницаемой ткани "твил" (97% хлопка, с добавлением 3% волокна спандекс), черного цвета без подкладки, силуэт "трапеция" с большой прибавкой на объем". Длина мантии должны доходить до каблука туфель при расстоянии до пола 3- 4 сантиметра.

Отмечено, что ткань для пошива мантии должна быть стойкой к истиранию, воздухопроницаемой, гигроскопичной, устойчивой к свету, стирке, чистке в органических растворителях, глажению.

Исполнитель обязан продемонстрировать заказчику образцы материалов для согласования цвета и качества тканей. В процессе пошива предполагается несколько примерок: одна предварительная, две промежуточных и, наконец, итоговая.

Исполнитель осуществляет пошив и поставку товара с момента заключения контракта до 1октября этого года.

Согласно имеющейся в документации таблице, одежду предполагается сшить работникам Петрозаводского, Прионежского, Пряжинского, Питкярантского, Костомукшского, Кондопожского, Кемского и Беломорского судов.

Ранее сообщалось, что государство отправит судей из Карелии на Чёрное море за 1,3 млн рублей.