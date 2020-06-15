Камеры помешали петрозаводчанке незаметно украсть товар из ТЦ

В полицию поступило заявление от представителя сетевого магазина бытовой техники, сообщили в МВД Карелии.
Злоумышленница украла из торгового центра наушники. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.
Камера видеонаблюдения запечатлела момент произошедшего.
Оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя горожанка, ранее судимая за имущественные преступления. Краденое она успела продать.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее опасный рецидивист обокрал приятеля и вновь отправился за решетку.
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