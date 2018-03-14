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Новости. Криминал
16:25, 14 Марта 2018

Судимая жительница Карелии дважды обокрала сетевой магазин

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Девушка тратит полученные за украденное деньги на пагубную привычку.

В течение недели сетевой магазин одного из поселков Прионежья был обворован дважды, сообщили в МВД Карелии. В первом случае администрация выявила недостачу продуктов на сумму более 5 тысяч рублей, в другом ущерб составил без малого 3 тысячи рублей.

Полицейским сотрудники торговой точки сообщили, что в дни совершения преступлений в магазин заходила одна и та же девушка. Она долго ходила по залу, но, так ничего и не купив, уходила. По фактам краж были возбуждены уголовные дела, начался розыск подозреваемой.

Спустя пару дней участковому уполномоченному полиции позвонили работники магазина и сказали, что подозрительная покупательница вновь пришла. Полицейский незамедлительно выехал на место, где и задержал подозреваемую.

В настоящее время фигурантке, ранее судимой 24-летней жительнице Пряжи, инкриминируются две кражи. Она созналась в этих преступлениях, а также сообщила о других эпизодах незаконной деятельности. Известно, что девушка имеет пагубную привычку – именно на это она тратит все деньги, которые получает с продажи украденных из магазинов товаров.

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