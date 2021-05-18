Судимая жительница Петрозаводска выставила на продажу в интернете краденые платья

В Петрозаводске рецидивистка обокрала магазин молодежной одежды и выставила добычу на продажу в интернете, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 в Петрозаводске поступило заявление от работников магазина молодежной одежды. Они обнаружили, что из торгового зала исчезли четыре платья. Сумма ущерба превысила 2,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастна 43-летняя горожанка, которая уже была судима за имущественные преступления. Похищенные платья женщина пыталась продать через объявления в интернете, но не успела. В настоящее время они изъяты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.