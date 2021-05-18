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Судимая жительница Петрозаводска выставила на продажу в интернете краденые платья

Новости. Криминал
12:03, 19 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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В Петрозаводске рецидивистка обокрала магазин молодежной одежды и выставила добычу на продажу в интернете, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 в Петрозаводске поступило заявление от работников магазина молодежной одежды. Они обнаружили, что из торгового зала исчезли четыре платья. Сумма ущерба превысила 2,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастна 43-летняя горожанка, которая уже была судима за имущественные преступления. Похищенные платья женщина пыталась продать через объявления в интернете, но не успела. В настоящее время они изъяты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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кир
2021-05-19 12:26:13
Самуленок считает, что бабы не дуры. Не смеши моего кота.
Гость
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