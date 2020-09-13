Судимый житель Петрозаводска украл у ребенка велосипед

В полицию поступило заявление от 40-летней гражданки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила о пропаже велосипеда стоимостью более 10 тысяч рублей, принадлежащего ее ребенку. Он оставил его у подъезда и пристегнул к забору противоугонным тросом, а утром на месте не обнаружил.

Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний горожанин, на счету которого это уже далеко не первое имущественное преступление. Похищенное имущество мужчина успел продать за две тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жителя Карелии приговорили к сроку за кражу двух велосипедов.