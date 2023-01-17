Судья Голяева, ушедшая в отставку после приговора Боднарчуку, возвращается в горсуд Петрозаводска

Квалификационная коллегия судей Карелии вынесла решение о привлечении судьи в отставке Елены Голяевой к исполнению обязанностей судьи петрозаводского городского суда.

На состоявшемся 18 января заседании квалификационной коллегии судей Карелии судья в отставке Елена Голяевва была привлечена к исполнению обязанностей судьи Петрозаводского городского суда на срок до одного года с 1 февраля 2023 года.

Елена Голяева, по мнению не только многих адвокатов, но и отдельных ее коллег-судей известна вынесением довольно жестких приговоров по уголовным делам.

В их числе, например, вынесенный ею 29 декабря 2022 года приговор бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, которому Голяева назначила 15 лет колонии строгого режима, со штрафом 100 млн рублей и запретом занимать должности в органах самоуправления на срок 12 лет. Приговор не вступил в законную силу. И обжалован осужденным и его адвокатами в Верховный суд Карелии. При этом Боднарчук свою вину не признал.

Ранее, 30 апреля 2021 года, Елена Голяева признала экс-министра строительства республики Дмитрия Матвийца виновным в мошенничестве с возвратом НДС и приговорила к 6 годам лишения свободы условны, с 5-летним испытательным сроком и штрафом в 1,5 млн рублей. Дмитрий Матвиец также не признал свою вину.