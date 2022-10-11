Судья, которая ведет коррупционное дело экс-спикера горсовета Петрозаводска Боднарчука, уходит в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева, которая ведет громкое уголовное дело экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, уходит в отставку.

Как стало известно «Столице на Онего» из информированного источника, судья Елена Голяева, которая ведет такие громкие уголовные процессы, как коррупционное дело экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука и дело инструкторов лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей, уходит в отставку.

По словам Михаила Ямчитского - адвоката Геннадия Боднарчука, на сегодняшний день не поднимался вопрос о том, кто дальше будет рассматривать дело Боднарчука и будет ли оно пересматриваться заново, как у инструкторов лагеря на Сямозере.

Ранее сообщалось, что дело инструкторов лагеря на Сямозере - Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начнут рассматривать с самого начала из-за отставки судьи Голяевой. Это подтвердил адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан в своем загородном доме 17 июля 2020 года. Бывшего председателя горсовета Петрозаводска обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры семью Боднарчука лишили 17 млн рублей, гаража и внедорожника.

Сам же экс-спикер, пока идет расследование его уголовных дел, продолжает борьбу в судах, предъвляя претензии к Петросовету, главе Карелии Артуру Парфенчикову, а также правительству республики и губернаторской администрации.