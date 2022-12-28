Экс-спикера горсовета Петрозаводска Боднарчука приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Петрозаводский горсуд признал Геннадия Боднарчука виновным в получении взяток, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими и приговорил подсудимого к 15 годам строгого режима, со штрафом 100 млн рублей.
В четверг, 29 декабря, судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева признала бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука виновным в получении взяток, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими и приговорила подсудимого к 15 годам колонии строгого режима, со штрафом в 100 млн рублей, запретив бывшему председателю Петросовета занимать должности в органах самоуправления на срок 12 лет.
Сторона защиты заявила, что приговор будет обжалован.
Отметим, что гособвинение просило 16 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей. Сам Боднарчук своей вины не признал.
Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан в своем загородном доме 17 июля 2020 года. Бывшего председателя горсовета Петрозаводска обвинили во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.
Два года длилось расследование.
За это время по требованию прокуратуры семью Боднарчука лишили 17 млн рублей, гаража и внедорожника.
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