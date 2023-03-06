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Судья в отставке рассказал, как его с женой «отфутболили» в поликлинике Петрозаводска

Новости. Общество
15:58, 09 Марта 2023
фото: © / shutterstock

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Семья пенсионеров столкнулась с формальным подходом к оказанию медицинской помощи в филиале поликлиники № 1 на Древлянке.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился 59-летний петрозаводчанин Николай Александрович (имя, отчество по его просьбе изменены — прим. ред.). Вместе с супругой он проживает на улице Паустовского на Древлянке. Прежде Николай Александрович работал помощником председателя Верховного суда Карелии, возглавлял два районных суда республики. Некоторое время назад, по причине, прежде всего, не очень крепкого здоровья, вышел в отставку.

Накануне 14 февраля супруга Николая Александровича, ветеран труда, тоже находящаяся на заслуженном отдыхе, тяжело заболела. Температура поднялась до 38,7 градусов, появилась сильная ломота во всем теле, безудержный насморк и кашель. Женщина перестала чувствовать запахи и с немалым трудом могла двигаться. Встревоженный супруг в 8 часов утра попытался вызвать врача на дом из филиала поликлиники № 1 на Древлянке, к которому пенсионеры приписаны. Услышав от сотрудницы регистратуры безапелляционное указание привести жену в поликлинику, Николай Александрович отказался это сделать. Пояснил, что из-за огромной слабости она почти не может встать, у нее сильно кружится голова. Кроме того, они не хотят заражать инфекцией других пациентов поликлиники. После этого им все-таки пообещали прислать врача на дом. Но предупредили, что ждать его «придется долго».

Не дождавшись врача до вечера, Николай Александрович снова позвонил в регистратуру. В ответ услышал, что врача сегодня не будет, он приходит в течение суток, а они с момента его вызова еще не закончились. В результате в тот день, а тем более ночью, врач так и не появился.

На следующий день, по информации судьи в отставке, он сам слег с аналогичными симптомами болезни и также с большим трудом мог двигаться. В этот раз в регистратуре заявили, что врач может прийти «в течение двух суток».

Подробнее о том, как судья в отставке с супругой познакомились с «медицинским футболом», читайте в материале «Диагноз: бездушие».

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