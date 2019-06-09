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Новости. Общество
12:30, 09 Июня 2019
фото: gov.karelia.ru

Судостроительный завод в Карелии хочет построить теплоход за 1,5 млрд рублей

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В конкурс на строительство теплохода стоимостью 1,5 млрд рублей примет участие Онежский судостроительный завод.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют летом 2019 года выбрать верфь для строительства нового пассажирского теплохода. Сроки проведения конкурса сдвинулись с весны из-за дополнительного технологического аудита и общественных обсуждений, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Конкурс еще не прошел <…> В силу того, что сумма более 1 млрд рублей, по нашему законодательству, это подлежит дополнительному технологическому аудиту, должны пройти общественные обсуждения, это все сдвинуло сроки. Летом должны подвести итоги процедуры, и мы будем заключать договор", – сказал Артюхов.

Длина теплохода составит не более 88 м, ширина – до 13,5 м. Судно сможет двигаться со скоростью более 22 км/ч. Планируется, что оно будет ходить по маршрутам Омск – Тобольск – Салехард и Салехард – Антипаюта, а также рассматривается возможность рейсов до самого северного населенного пункта Ямала – села Сеяха. Ранее сообщалось, что стоимость строительства превысит 1,5 млрд рублей, пишет ТАСС. 

По словам Артюхова, интерес к проекту проявили две крупные верфи - Зеленодольский завод имени А .М. Горького (Татарстан) и Онежский судостроительный завод (Карелия).

"Собственно, между ними, мы ожидаем, будет конкурс. Документация, насколько я знаю, уже размещена", – уточнил глава региона.

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