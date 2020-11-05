Сумма взятки, в получении которой обвиняется зампредседателя Петросовета, увеличилась вдвое

Прокурор Карелии утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева и руководителя строительной организации Александра Ивина, сообщили в прокуратуре республики.

Согласно материалам уголовного дела, с октября 2018 года по май 2019 года чиновник при посредничестве своего знакомого получил от руководителя строительной организации, действовавшего в интересах последней, взятку в размере более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей.

Валерий Матвеев, используя свое должностное положение заместителя председателя Петросовета и городского парламентария, помог руководителю строительной компании Александру Ивину с получением от администрации решения о проведении повторных публичных слушаний. Цель слушаний - "предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории города". Однако по не зависящим от Матвеева причинам он не смог получить от администрации данного разрешения.

Заместителю председателя Петросовета предъявлено обвинение в получении взятки, руководителю строительной организации - в даче взятки должностному лицу через посредника.

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

Напомним, зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта. 20 марта он был арестован по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники

Матвеев признал свою вину.