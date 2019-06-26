Супруги из Петрозаводска отправились в колонию за торговлю наркотиками

Петрозаводский городской суд приговорил к серьезным срокам супружескую пару за торговлю наркотиками и предоставление помещений для наркоманов, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, ранее судимый житель Петрозаводска с августа 2017 года занимался незаконной торговлей наркотиками через тайники и с использованием Интернета сначала один, а затем вместе с женой.

Кроме того, супруги систематически предоставляли свою квартиру другим лицам для употребления наркотиков.

Преступная деятельность дилеров была пресечена в апреле 2018 года.

Суд приговорил петрозаводчанина к 11 годам 10 дням исправительной колонии строгого режима, его супругу – к 9 годам колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.