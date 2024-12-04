«Сутки на дереве»: в Костомукше спасли испугавшегося Барсика

В Костомукше кот забрался на дерево и не мог слезть.

В издании «62 параллель онлайн» поделились чудесной историей спасения. Как рассказали журналисты, кот Барсик, испугавшись собаки, залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься. Хозяйка животного бросила клич в социальных сетях:

«Люди, помогите! Кот сидит на дереве у Интернациональной, 5 с утра, собака загнала. Слезть самостоятельно не может, нет сучков. Высота — третий этаж. Мороз сильный, замёрзнет».

Только спустя сутки нашлись неравнодушные люди, которые помогли коту. Сосед Александр и руководитель управляющей компании Вячеслав Откидычев привезли длинную лестницу и аккуратно сняли испуганного Барсика.

«Я так благодарна Вячеславу и Александру за то, что они такие отзывчивые и сердобольные. Предлагала ребятам деньги за спасение моего кота, но они наотрез отказались. А Барсик пришел домой, покушал и сразу завалился спать без задних ног. На дереве он провёл целые сутки», — поделилась с журналистами Татьяна Ивановна, хозяйка кота.