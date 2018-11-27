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Новости. Общество
13:42, 27 Ноября 2018

Свадебный кортеж, нагло проехавший по Петрозаводску, попал на федеральный канал

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Телеканал "Звезда" показал, как в Петрозаводске свадебный кортеж из нескольких машин проехал по городу, пренебрегая правилами дорожного движения.

"Свадебный кортеж в Карелии едва не сбил пешеходов, - сообщает "Звезда", - автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу, парализуя движение.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как украшенная свадебной атрибутикой колонна автомобилей, двигаясь по перекрестку, едва не наезжала на переходивших дорогу пешеходов. При этом людям пришлось буквально уворачиваться от безумных водителей.

В настоящее время инцидент разбирается в ГИБДД Карелии, где принимается решение, как наказать участников инцидента. Их личности установят с помощью записей с камер.

Известно, что в качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов.

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Комментарии

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ppppp
2018-11-27 15:21:49
Вот жалко, что в это время на зеленый свет не мчался КАМАЗ без тормозов. Вот красивое было бы месиво.
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