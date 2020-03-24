Светлана Хоркина назвала перенос Олимпиады в Токио "Божьим наказанием"

Олимпийская чемпионка считает, что организаторам игр нельзя было "обижать Россию".

Бывший депутат Государственной Думы России от партии "Единая Россия" и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поддерживает решение о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год. Однако при этом Хоркина заявила в интервью изданию "Спорт-Экспресс", что видит в этом "Божье наказание".

"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов, - сказала Светлана Хоркина. - Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание".

Напомним, полковник Хоркина, которая входит сейчас в руководство ЦСКА, в конце 90-х снялась обнаженной для журнала Playboy. Это не помешало ей в 2010 году войти в Патриарший совет по культуре.