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Светлана Хоркина назвала перенос Олимпиады в Токио "Божьим наказанием"

Новости. Вечерняя столица
19:10, 25 Марта 2020
фото: © Центральный спортивный клуб Армии
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Олимпийская чемпионка считает, что организаторам игр нельзя было "обижать Россию".

Бывший депутат Государственной Думы России от партии "Единая Россия" и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поддерживает решение о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год. Однако при этом Хоркина заявила в интервью изданию "Спорт-Экспресс", что видит в этом "Божье наказание".

"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов, - сказала Светлана Хоркина. - Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание".

Напомним, полковник Хоркина, которая входит сейчас в руководство ЦСКА, в конце 90-х снялась обнаженной для журнала Playboy. Это не помешало ей в 2010 году войти в Патриарший совет по культуре.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-25 20:47:38
Как надену портупею...
Неравнодушный
2020-03-25 20:37:19
Бог тут ни при чём, наши просто глупо, по-советски защищать себя не умеют. У западных спортсменов всегда наготове чёткий алгоритм действий, набор неоспоримых оправданий и терапевтических исключений на случай, если их уличат в применении допинга.
кир
2020-03-25 19:24:19
Так точно!
goo
2020-03-25 19:19:24
Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание. Ч.Дарвин
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