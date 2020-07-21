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Светофор появится у школы Петрозаводска, где родители ждали пешеходного перехода более 20 лет (ФОТО)

Новости. Общество
13:54, 22 Июля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание у школы №11, где ведутся работы по установке светофорного объекта и организации пешеходного перехода.

К 1 сентября на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова подрядчик должен установить светофор и обустроить пешеходный переход с тротуарами. Этого события в школе №11 ждали не один десяток лет. Дети каждый день рисковали жизнью по дороге в образовательное учреждение. Так, в прошлом году одиннадцатиклассница попала под колеса автомобиля у школы.

"К нам поступали массовые обращения от представителей родительской общественности, которые справедливо говорили о том, что дети по пути в школу не могут безопасно пересекать проезжие части. В этом году у нас появилась уникальная возможность для проведения работ с привлечением средств по нацпроекту. Необходимый контракт был заключен в апреле. До 1 сентября светофор здесь должен появиться. Это будет первый этап работ. В следующем году будем искать возможности продолжить обустройство данной территории в части дооборудования тротуаров", - рассказал сегодня в ходе выездного совещания с главой Петрозаводска Ириной Мирошник председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Светофор у школы №11 стал одним из четырех таких объектов, попавших в план работ на это лето в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Светофоры и другие недостающие элементы, обеспечивающие безопасный подход детей к школам и садикам, появятся на улице Генерала Фролова (в районе домов № 9 и №14), на пешеходном переходе на набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Московской, на улице Ключевой в районе пересечения с улицей Сусанина.

Обустройство регулируемого пешеходного перехода на Перевалке у школы №11 обойдется в 7,5 млн рублей. Всего в рамках нацпроекта в этом году на новые светофоры в Петрозаводске уйдет около 20 млн рублей.

"Напроект "Безопасные и качественные дороги" позволяет не только отремонтировать тротуары и проезжую часть, но и самое главное – обеспечить безопасность участников движения - автомобилистов и пешеходов, создать безопасные условия для школьников и воспитанников детских садов. Выбирая места для установки объектов, мы выполняли пожелания образовательных организаций, родителей, предписания ГИБДД и прокуратуры. Нацпроект и республиканская субсидия позволит нам обустроить самые проблемные территории города", - отметила Ирина Мирошник.

По словам главы города, с помощью средств республиканской субсидии в Петрозаводске в этом году будут проведены и другие мероприятия по безопасности движения: установка ограждений, нанесение разметки, замена остановочных комплексов.

"Таким образом, движение в Петрозаводске будет не только удобным, но и безопасным", - подытожила Мирошник.

Участвовавшая в совещании депутат Петросовета Елизавета Васильева со своей стороны отметила, что народные избранники будут следить за качеством и сроками выполнения работ у школы №11.

"Мы надеемся, что 1 сентября пройдет в традиционном режиме, с праздничными линейками, и у школы №11 все работы к этому времени будут выполнены. Депутаты будут контролировать работу подрядчика на всех этапах. Пешеходный переход - это долгожданный объект. То, что он наконец появится у школы, рядом с которой очень интенсивное движение, это очень важно для всех горожан", - сказала депутат.

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Комментарии

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Juniper59
2020-07-22 15:19:13
Госсподи, а DVA-то светофора на Фролова зачем???
Лучше бы на Парфёнова тогда уж воткнули между ДМШ и "Магнитом". Там куда попроблемнее местечко.
Серж
2020-07-22 15:29:02
Juniper59, светофор воткнули , а он не работает . У кого то в мэрии крышу снесло на светофорах .
zanoza
2020-07-22 14:12:46
Так это же позор не иметь светофора на переходах к школе на протяжении более 20 лет! Но мэрским лишь бы пропиариться несмотря на всю абсурдность ситуации.
Гость
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