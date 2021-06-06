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Светофоры отключили в одном из районов Петрозаводска

Новости. Общество
10:23, 07 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Из-за повреждения сетей отключены светофоры на Кукковке, сообщили в администрации города.

В связи с аварийным отключением электроснабжения на Кукковке не работают светофоры на улице Ровио (рядом с торговым центром «Ритм»), а также в районе пересечения указанной улицы с Варницким проездом и Сортавальской улицей.

Отключение вызвано повреждением централизованных сетей инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск». В настоящее время ведутся работы по устранению аварии.

Петрозаводская мэрия просит водителей и пешеходов быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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