Светофоры отключили в одном из районов Петрозаводска

Из-за повреждения сетей отключены светофоры на Кукковке, сообщили в администрации города.

В связи с аварийным отключением электроснабжения на Кукковке не работают светофоры на улице Ровио (рядом с торговым центром «Ритм»), а также в районе пересечения указанной улицы с Варницким проездом и Сортавальской улицей.

Отключение вызвано повреждением централизованных сетей инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск». В настоящее время ведутся работы по устранению аварии.

Петрозаводская мэрия просит водителей и пешеходов быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.