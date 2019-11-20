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Новости. Общество
12:09, 20 Ноября 2019
фото: ©Cтраница "ВКонтакте" депутата Галины Васильевой/vk.com/id176257502

Свежая краска на пешеходном переходе в Петрозаводске сошла вместе со снегом (ФОТОФАКТ)

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Об этом сообщила в соцсети депутат Петросовета, бывший директор лицея №13 Галина Васильева.

Галина Василеьева на своей странице "ВКонакте" сообщила, что краска на пешеходном переходе стерлась за неделю.

На перекрестке улицы Сортавальской и Карельского проспекта в темное время суток 9 ноября дорожные рабочие нанесли разметку, а 16 ноября краска сошла вместе со снегом.

"Найдите различия...", – написала депутат. 

Напомним, на дорогах Карелии появилась желтая разметка.

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Комментарии

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zanoza
2019-11-20 12:45:50
Наверное мелом нарисовали в целях экономии и личной выгоды :)
Откатик
2019-11-20 12:23:36
Не трудно представить причину....
Проверить нЕкому, спросить не с кого....
Наверху миллиардами, внизу миллионами....так что-то кажется?
David
2019-11-20 12:21:39
"Умный город"!
Juniper59
2019-11-20 12:56:01
David, брависсимо!
Нанокраска сама знает, где и когда нужна...
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