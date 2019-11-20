Свежая краска на пешеходном переходе в Петрозаводске сошла вместе со снегом (ФОТОФАКТ)

Об этом сообщила в соцсети депутат Петросовета, бывший директор лицея №13 Галина Васильева.

Галина Василеьева на своей странице "ВКонакте" сообщила, что краска на пешеходном переходе стерлась за неделю.



На перекрестке улицы Сортавальской и Карельского проспекта в темное время суток 9 ноября дорожные рабочие нанесли разметку, а 16 ноября краска сошла вместе со снегом.

"Найдите различия...", – написала депутат.

Напомним, на дорогах Карелии появилась желтая разметка.