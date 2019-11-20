12:09, 20 Ноября 2019
Свежая краска на пешеходном переходе в Петрозаводске сошла вместе со снегом (ФОТОФАКТ)
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Об этом сообщила в соцсети депутат Петросовета, бывший директор лицея №13 Галина Васильева.
Галина Василеьева на своей странице "ВКонакте" сообщила, что краска на пешеходном переходе стерлась за неделю.
На перекрестке улицы Сортавальской и Карельского проспекта в темное время суток 9 ноября дорожные рабочие нанесли разметку, а 16 ноября краска сошла вместе со снегом.
"Найдите различия...", – написала депутат.
Напомним, на дорогах Карелии появилась желтая разметка.
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