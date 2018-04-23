Свидетель расплакалась в суде по делу о гибели детей на Сямозере

В понедельник в суде Петрозаводска начался допрос первых свидетелей.

Одной из первых в суде допросили бывшего замдиректора Петрозаводского педагогического колледжа Наталью Шевелеву. Она курировала педпрактику, которую студенты с 2012 года проходили в ООО "Парк-отель "Сямозеро". Сейчас женщина работает в городском Доме культуры.

"Это было как громы среди ясного неба. 19 июня - этот день я не забуду никогда. Это ужасная трагедия. И я глубоко сочувствую всем пострадавшим. Я узнала об этом из выпуска новостей", - сказала Наталья Шевелева со слезами на глазах.

После того, как Шепелева узнала о трагедии, она дозвонилась до директора лагеря Решетовой, которая рассказала, что в шторм попали дети и несколько студентов педколледжа.

"Где-то в 14-15 часов, я точно все не помню, был шок, земля уходила из-под ног… Мне тогда казалось, что я сама умерла", - сказала Шевелева, прибывшая с директором педколлежда на место трагедии.

"Я до сих пор не могу понять, какое отношение и в чем виноваты непосредственно Валера и Павел. Они выполняли то, что должны были выполнять, у них был приказ, они не могли его ослушаться. Они подчинялись тем приказам, которые им поступали. Они никогда самовольно никаких действий предпринимать не будут", - сказала она.

"У меня изначальна была позиция невиновности наших ребят, я и сейчас настаиваю на этой позиции. Тот шквал грязи, которая была вылита на колледж и на меня лично, считаю, что это, возможно были какие-то спланированные действия или люди просто не разобрались в ситуации и постарались сделать из всего этого шумиху", - сказала Наталья Шевелева.

"Глубочайшие соболезнования. Я сама мать двоих детей. Очень сочувствую родителям студентов, самим ребятам и всей душой хочу им помочь", - отметила она.