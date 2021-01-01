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Священник в Карелии все еще предлагает купить детям на Новый год меч

Новости. Общество
14:26, 01 Января 2021
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Православный священник Константин Савандер изготовил детские подарки – мечи и казачьи шашки.

Ранее сообщалось, что отец Константин Савандер разместил в Сети фото с игрушечным оружием, которое он сделал сам. Казачьи шашки он предлагает приобрести в подарок детям на Новый год.

"Новогодние подарки - тренировочные казачьи шашки со скидкой ", - написал на своей странице в "ВКонтакте" отец Константин Савандер под фото с "холодным оружием".

Сегодня, 1 января, Константин Савандер вновь разместил на своей странице в соцсети предложение купить детям в подарок меч.

"Тебе еще нужен меч?" - написал священник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-01-01 16:13:38
"... на дворе средневековье, мракобесие и джаз.. "
театральный критик
2021-01-01 16:08:55
Лыцарь местечковый
Arkadiy Parovozov
2021-01-01 15:59:37
Помнится когда Костик от военкомата бегал в период призыва на военную службу, он не так благостно был к оружию расположен....
Juniper59
2021-01-01 15:28:04
Главное - магическая изолента (странно, что не синяя). Она решает всё.
однозначно
2021-01-01 14:59:52
Всем православия и яму закопать у театра :)
Leopol'd
2021-01-01 14:54:35
Столица всё еще в роли бесплатного промоутера мелкого ремесленника?
Беня
2021-01-01 14:33:01
Неймется отцу Константину :)
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