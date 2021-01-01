Священник в Карелии все еще предлагает купить детям на Новый год меч

Православный священник Константин Савандер изготовил детские подарки – мечи и казачьи шашки.

Ранее сообщалось, что отец Константин Савандер разместил в Сети фото с игрушечным оружием, которое он сделал сам. Казачьи шашки он предлагает приобрести в подарок детям на Новый год.

"Новогодние подарки - тренировочные казачьи шашки со скидкой ", - написал на своей странице в "ВКонтакте" отец Константин Савандер под фото с "холодным оружием".

Сегодня, 1 января, Константин Савандер вновь разместил на своей странице в соцсети предложение купить детям в подарок меч.

"Тебе еще нужен меч?" - написал священник.